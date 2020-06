Accoltellamento di un giovane a Loano, fermato un sudamericano residente a Canelli

Notte di paura a Loano quella tra venerdì e sabato dove, intorno alle 5, si è consumata una violenta rissa sul lungomare. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla scontro, al quale hanno preso parte alcuni giovani locali e un gruppo di sudamericani provenienti dal Piemonte.

Ad un certo punto, è anche spuntato un coltello che uno dei sudamericani ha conficcato nell’addome di un trentenne di Pietra Ligure. Non sono state chiamate ambulanze o soccorsi.

Sono stati gli amici del ragazzo a caricarlo in macchina e a portarlo di corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lì ha ricevuto le cure del caso: è stabile e non è in pericolo, ma se la caverà con non meno di una ventina di giorni di prognosi.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno parlato con il giovane ferito e con gli amici e, nel giro di breve tempo, sono riusciti ad identificare l’autore della coltellata. Si tratta di uno dei sudamericani, che risulta essere residente a Canelli.

I carabinieri, inoltre, stanno anche cercando di far luce sui motivi che hanno scatenato la rissa, anche con l’ausilio delle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.