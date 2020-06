A Villanova d’Asti iniziati i lavori per il rifacimento del campo da calcetto e creazione campetto da beach volley

A Villanova d’Asti, nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia in corso, l’Amministrazione Comunale ha dato seguito al bando per l’affidamento dei lavori per la sostituzione del manto in erba sintetica di un campo da calcetto e la trasformazione del campo polivalente in campo beach volley/beach soccer presso l’area sportiva comunale gestita dall’associazione sportiva “Mezzaluna”.

I lavori sono iniziati stamattina (come si vede nelle fotografie con il materiale e la rimozione del manto). “E’ un investimento importante pari a 68.000 euro che permetterà di dare lustro e sostegno per la ripartenza delle attività al centro sportivo. Questa pandemia ci ha insegnato che lo sport è uno strumento fondamentale per la salute e la longevità delle persone” dichiara il sindaco Christian Giordano.

“Un ringraziamento particolare all’Assessore Margari Giuliano per aver lavorato a favore dell’ammodernamento ed ai dipendenti dell’Ufficio Lavori Pubblici (Architetto Tricerri e Geometra Leta) per aver seguito tutto l’iter inerente il progetto, la gara e l’affidamento lavori” conclude il primo cittadino villanovese

Di seguito la determina con cui si aggiudica all’impresa Olimpica, sede in Torino, Corso Filippo Turati 23:

Determina nr 88 del Comune di Villanova d’Asti