A San Damiano d’Asti ripartono gli eventi dal vivo: per tutti i giovedì di luglio c’è “l’Aperi-To-Iu”

A distanza di quindici giorni dall’ultimo aggiornamento, si torna a fare il punto della situazione a San Damiano d’Asti con il sindaco Davide Migliasso.

Eventi

“Con questa settimana entriamo nel vivo con tutti gli appuntamenti dal vivo organizzati dal comune di San Damiano d’Asti: giovedì sera inizieremo con gli aperitivi estivi in collaborazione con i bar e le pizze al taglio, con la partecipazione delle attività commerciali. Verrà chiuso un tratto di Via Roma, l’obiettivo è quello di creare un villaggio gastronomico con l’intrattenimento musicale, a cui si aggiunge il mercatino dell’Antiquariato. Si inizia alle 18 e si conclude alle 24.

Protagonista dell’aperitivo il cocktail a base di arneis Terre Alfieri che si chiamerà “Aperi-To-iu”, il soprannome di Vittorio Alfieri, perchè volevamo dare un carattere letterario a questi eventi.

Saranno anche coinvolti i produttori sandamianesi che forniranno il vino ai bar, mentre tutti i commercianti potranno restare aperti ed esporre all’esterno un banco con i propri articoli.

Per tutti i giovedì di luglio sono previsti gli aperitivi, in tre è previsto il mercato dell’antiquariato, un giovedì ci saranno le palestre sandamianesi e un giovedì gli artisti di strada.

Appuntamenti

“Domenica prossima, 5 luglio, tre appuntamenti importanti:

– mercatino degli animali (prima domenica del mese) dalle 8 alle 13

– ore 10 presso la parrocchia Santi Cosma e Damiano messa in memoria di tutti i morti di covid e di tutti i morti nel periodo in cui non hanno potuto avere la sepoltura

– pedalate con le bici elettriche tra i filari e le colline sandiamensi, partenza da Piazza Libertà alle 9,30 con ritrovo alle 8,30. Sosta per un ristoro alle 11,30 presso Cà Colomba, con pranzo presso il ristorante La Lanterna. Nel pomeriggio si riprende la pedalata con una nuova sosta degustazione presso l’Azienda Gran Collina in frazione Stizza, pedalata si conclude presso l’azienda Ponte Ballerine di Lavezzole con degustazione di miele e nocciole.

Tutte le info si possono trovare nella locandina sotto “

Sabato si recupera la seconda serata del Nastro d’argento, in programma a marzo, ma rinviata per l’emergenza.

Corso di recitazione

Da venerdì 10 luglio, presso il salone funzionale della Protezione Civile, inizia il corso di recitazione tenuto da Paolo Mazzini (che poi farà uno spettacolo con la sua compagnia a fine agosto a San Damiano); per tutte le informazioni si può scaricare la locandina cliccando QUI

Iniziativa per gli animali

Il comune ha promosso e sostenuto la raccolta di alimenti per animali, sostenendo le due associazioni Arca e Amici di Ivana Cherio; nei negozi che vendono prodotti per animali è possibile fare acquisti lasciandoli in negozio e una volta settimana verranno ritirati e utilizzate dalle due associazioni che si occupano di animali randagi.

Centri Estivi

Centri Estivi stanno continuando la loro attività, ho fatto visita personalmente ai tre centri estivi sul territorio comunale, c’è buona partecipazione e non si evidenziano criticità con riscontri positivi per organizzatori e famiglie.

Come Comune abbiamo organizzato con Croce Rossa al Foro Boario una sera di formazione per uso DPI per chi operava nei centri estivi. Alcuni si concluderanno a metà luglio, altri fino alla prima settimana di agosto.

Edilizia scolastica

Nelle prossime settimane interventi scuole, media e alberghiera Penna, sabato abbiamo firmato per i lavori di coibentazione risparmio energetico e antisismica. Entro i primi 15 giorni di luglio inizieranno lavori che dureranno per l’intero anno scolastico, ma cercheremo di farli lavorare nel periodo estivo. Per la scuola media le classi saranno agibili, non per l’istituto Penna e come Comune, Provincia e con l’istituto stiamo cercando locali in San Damiano per trovare il posto. Ottima risposta dai due Parroci che metterebbero a disposizione oratori di San Vincenzo e Santi Cosma e Damiano. Ci sono tredici classi da sistemare con un incremento di iscritti rispetto agli altri anni.

Lavori pubblici

Le gabbie per il contingentamento dei piccioni date dalla provincia sono state posizionate sul territorio comunale e rimarranno sistemate per sei mesi.

Fibra ottica, abbiamo richiesto con urgenza il ripristino di tutti quei lavori che hanno determinato problemi di sicurezza sulla viabilità, abbiamo richiesto la verifica e ripristino dove ci sono regolarità, così abbiamo richiesto la ripresa dei lavori per arrivare al più presto alla conclusione dei lavori.

Casa di riposo

Venerdì scorso seconda tranche di tamponi a tutti gli ospiti della casa di riposo, come la prima volta negativo per tutti, anche questa seconda tranche è tutta negativa. Di comune accordo sono iniziati i primi incontri protetti tra ospiti e parenti, con percorsi protetti studiati da professionisti per avere un minimo di dialogo tra loro. E’ stata data disponibilità dei parroci a prestare servizio di preghiera e conforto con dovuti parametri di distanziamento. Abbiamo redatto una richiesta con sindaci di Villanova e Villafranca all’Asl di tavolo tecnico sul ripristino di alcuni servizi sospesi durante l’emergenza e la riattivazione delle visite, coinvolgendo anche medici di base, farmacisti e personale sanitario.

Vino

Vendita online di vino a Criens, città gemellata, vorremmo dare possibilità di vendere fisicamente vino a fine settembre con incontro delle due amministrazioni e produttori con visita a Criens. L’idea è una piattaforma ad hoc con tutti i produttori sandamianesi interessati per vendere vino e prodotti tipici locali del territorio.