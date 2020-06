Prove di “normalità” a San Damiano d’Asti: contagi azzerati, via ai centri estivi e si pensa agli eventi estivi

Consueto punto della situazione di San Damiano d’Asti con il sindaco Davide Migliasso affiancato nell’occasione dall’assessore Flavio Torchio.

Contagi

Situazione covid19, quasi azzerata con solo tre soggetti positivi ma si tratta di tre ospiti di case di riposo fuori San Damiano, caricate al nostro comune solo perchè ancora residenti.

Superata la soglia dei 400 tamponi effettuati sul territorio comunale, ad oggi sono 427.

Lavoro

Hanno preso servizio ieri mattina tre cantieri lavoro under 58, tutti di San Damiano, svolgeranno attività lavorativa per 120 giornate lavorative con possibilità di proroga al termine.

Il bando cantiere lavoro disoccupati over 58 è ancora aperto con la domanda che si può presentare entro il 30 giugno ore 12 (tutte le informazioni sul sito del comune)

Con delibera di giunta comunale abbiamo istituito un processo di collaborazione con l’Asl di Asti, servizio psichiatria, per due cittadini sandamianesi in carico a questo servizio; si tratta di due borse lavoro per svolgere attività presso gli uffici comunali.

Scuola

Il voucher per il diritto allo studio per il prossimo anno scolastico 2020/21 è stato prorogato di una settimana, quindi si può fare richiesta fino alla mezzanotte del 17 giugno 2020.

Mercati

Da ieri abbiamo ripreso il mercato in formato tradizionale, è stato tutto regolare; le forze dell’ordine hanno monitorato lo svolgimento del mercato dove erano stati previsti un punto di ingresso e uno di uscita. Abbiamo dotato alcune postazioni lungo l’area mercatale di igienizzante per le mani, anche lunedì prossimo sono previsti controlli da parte dei volontari e delle forze dell’ordine.

In attesa di ricevere i fondi dalla Regione per poter fare tutte le opere previste dal bando area mercatale, già approvato, questa settimana inizieremo alcuni lavori di tipo idrico e fognario in Piazza Camisola, finanziati dal comune, per poter avere il nullaosta da parte dell’Asl per farlo diventare area mercatale.

Attività commerciali e iniziative

Tutti i bar, ristoranti fino al 14 giugno possono tenere aperto fino all’una di notte, tutti hanno fatto richiesta per ampliare o installare il dehor. Dobbiamo riconoscere che si tratta di una cosa molto piacevole, rende la città molto più accogliente, sicuramente ne terremo conto anche in futuro.

Martedì prossimo, 16 giugno, riunione con i bar e ristoranti per organizzare quattro serate di aperitivi e mercatini estivi, senza possibilità di ballare, per creare qualche momento conviviale sempre nel rispetto delle norme in vigore.

Centri estivi

A breve partiranno sul territorio comunale tre centri estivi, come amministrazione abbiamo collaborato con queste realtà vista anche la richiesta delle famiglie

-Estate nello Sport, sportiva che si svolgerà presso gli impianti sportivo comunali 15 giugno al 7 agosto (tutta la giornata) nati 2006-2014

-Scuola Paritaria Madre Teresa di Via Beccaria, inizierà il 22 giugno fino al 31 luglio (tutta la giornata dai 3 a 10 anni)

-Estate ragazzi organizzato dalla Parrocchia di Santi Cosma e Damiano dal 22 giugno al 12 luglio (sai 6 anni in su)

Agevolazioni

Come giunta comunale stiamo valutando su possibili agevolazioni o riduzioni da riconoscere alla cittadinanza sui tributi locali, a breve andremo informare delle decisione assunte.

Eventi e manifestazioni (Flavio Torchio)

Giovedì sera, 11 giugno, alle 21,15 sulla pagina facebook della Barbera Incontra secondo evento della Barbera Incontra online: si inizia una serie di incontri con una sommelier sandamianese, Valentina Casetta, per valorizzare i nostri vini: il nostro obiettivo è di riavvicinare il festival al vino e al suo incontro con l’arte nei suoi vari aspetti, si parte giovedì con la letteratura.

Sempre in materia di promozione del vino abbiamo fatto un incontro con i produttori sandamianesi per dare una spinta mediatica al nostro territorio in un periodo in cui il turismo sarà soprattutto nazionale. L’obiettivo è quello di promuovere un vino territoriale, il “Terre Alfieri”, vogliamo farne una vetrina del nostro territorio come altri vini rappresentano zone limitrofe a noi.

Un’altra attività che abbiamo in programma e che si concretizzerà nel mese di luglio è una collaborazione con lo chef Bongiovanni, un progetto che riguarderà il territorio di San Damiano e paesi limitrofi e che prevede la promozione dei prodotti tipici locali.

Tutte le iniziative legate alla promozione del turismo sono quasi sempre fatte in collaborazione con i paesi dell’Unione collinare: Tigliole, Celle e Revigliasco.