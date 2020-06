A Moncalvo consegnata la Costituzione Italiana ai neo diciottenni

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, l’Amministrazione Comunale di Moncalvo ha consegnato alla leva del 2002 una copia della Costituzione Italiana.

Sono trenta i ragazzi e le ragazze della città aleramica che raggiungono la maggiore età nel 2020, e il Sindaco Christian Orecchia, insieme al Vicesindaco Andrea Giroldo, ha consegnato loro la Costituzione, momento accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli.

Il Sindaco ha sottolineato ai giovani l’importanza del raggiungimento del 18° anno d’età, traguardo che fa diventare loro Cittadini della Repubblica con una serie di diritti e soprattutto di doveri, invitandoli ad impegnarsi per il bene di tutta la comunità. Il Vicesindaco ha speso alcune parole sul loro futuro, del loro ingresso nella vita adulta, ribadendo l’importanza di prendere decisioni in autonomia, perseguendo i loro sogni e le loro passioni, dandosi da fare per raggiungere i propri obiettivi con costanza e determinazione: così potranno sicuramente fare la loro parte per la comunità e realizzare sé stessi.