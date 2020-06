A Buttigliera d’Asti riapre la biblioteca

Riapre al pubblico da domani, domenica 21 giugno, la biblioteca di Buttigliera d’Asti, che sarà fruibile dalle 10 alle 12, mentre il giovedì si potrà accedere dalle 16 alle 18.

LE REGOLE PER L’ACCESSO

L’ingresso sarà consentito ad una persona alla volta (se adulti) o da un genitore con un bambino, muniti di mascherina e guanti. La biblioteca non fornisce questi dispositivi, pertanto gli utenti che ne fossero sprovvisti, non potranno entrare.

Per la sola restituzione dei libri, si potrà utilizzare l’apposito scatolone posto davanti alla porta d’ingresso. I libri restituiti devono restare in quarantena per 7 giorni e non saranno disponibili per il prestito prima di tale periodo. Non si potrà utilizzare la biblioteca per attività di lettura e consultazione dei testi durante l’orario di apertura e non si garantisce, fino a data da stabilire, il prestito interbibliotecario.

All’interno della biblioteca saranno presenti i volontari, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, per dare tutto il supporto di cui i lettori avranno bisogno. Gli utenti non potranno scegliere i libri direttamente da scaffale o sfogliarli, ma dovranno rivolgersi a loro.

È consigliata la prenotazione dei libri attraverso mail bibliotecbuttigliera@gmail.com o telefonicamente, al numero 011-9921905.