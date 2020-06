A Buttigliera d’Asti in previsione interventi di asfaltatura con il finanziamento regionale

Sono in previsioni molti lavori di sistemazione della viabilità a Buttigliera d’Asti.

E questo grazie al fatto che la legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici” è stata recentemente finanziata dalla Regione e ciò ha permesso lo stanziamento di nuovi finanziamenti per i Comuni, spendibili in opere di viabilità comunale, opere edili sui municipi, edilizia cimiteriale e illuminazione pubblica. Il Comune di Buttigliera ha partecipato con un progetto sviluppato internamente dall’ufficio tecnico, che prevede l’asfaltatura di alcune strade comunali.

“La nostra richiesta, tra 1067 presentate, è stata una di quelle accettate.” spiega il sindaco Guido Fausone.

Il progetto prevede un quadro economico di spesa di 70.000€, di cui 35.000€ finanziati dalla Regione e 35.000€ investiti dal Comune. Le strade oggetto di lavori saranno: strada Serra (in parte), Serra San Vito, strada Bergandino, via Colombaro (primo tratto), via Fabbri, strada sentiero dei cavalli, per un totale di 1.500 m. L’asfaltatura viene prevista per tutta la sezione stradale nei tratti maggiormente ammalorati, senza fare semplici rappezzi di buche.

“Con il ribasso di gara, eventualmente si potrà prevedere qualche altro piccolo intervento analogo di manutenzione. Non appena percepiremo materialmente i fondi, affideremo i lavori alle imprese.” – aggiunge Fausone.

Sempre riguardo gli asfalti, ma uscendo dal discorso del finanziamento della L.R. 18/84, breve verrà asfaltato il tratto di via Piave compreso tra via Roma e via Freilino.

Riprendono le procedure anche per arrivare alla realizzazione della Casetta dell’Acqua, davanti al laghetto, che ha subito un rallentamento per via del lockdown. “Il basamento realizzato dal Comune è praticamente concluso, siamo in fase di sottoscrizione del contratto con la società Aquacristallina che monterà la struttura fuori terra e gestirà il servizio.” – informa il Primo Cittadino.

Tra le novità, l’Amministrazione comunica anche che i lavori per l’installazione del nuovo ascensore in Municipio sono in conclusione. L’impianto sarà funzionante dall’estate e così tutto il palazzo sarà più facilmente accessibile a disabili o anziani. Nel mentre si tinteggeranno i locali interessati dai lavori sui tre piani, aggiungendo anche l’anagrafe-segreteria al piano terra. “Ci piacerebbe molto avere questi locali più decorosi, per il rispetto del Comune, dei cittadini che usufruiscono del servizio e dei dipendenti che vi lavorano.” – conclude Fausone.