3 Week end di appuntamenti con il Parco Paleontologico Astigiano

Vista l’eccezionalità di questo periodo, il Parco Paleontologico di Asti ha organizzato, per il mese di Giugno, una serie di appuntamenti, i prossimi tre fine settimana saranno scanditi da eventi sempre diversi.

Le guide del Parco porteranno grandi e piccini alla scoperta del territorio Astigiano da Nord a Sud, mostrando le unicità della nostra Provincia attraverso l’esplorazione e la scoperta di Parchi naturali, Riserve protette, affioramenti fossiliferi, attività di scavo, laboratori e naturalmente, mediante la visita al Museo dei Fossili con i tesori di milioni di anni custoditi al suo interno.

Domenica 14 giungo ci sarà il primo appuntamento alle ore 9.30 con l’appuntamento più classico.

Ritrovo al museo paleontologico con visita alle sale espositive, laboratori e video didattici.

Dopo il pranzo libero a cura dei partecipanti nel pomeriggio incontro nella Riserva di Valle Andona Valle Botto e Val Grande per una gradevole escursione immersi nel verde “all’ombra” degli affioramenti fossiliferi attrezzati e per provare una simulazione di scavo pensata appositamente per “giovani paleontologi”.

per informazioni e prenotazioni: Gianluca Poncini 338 7734437 o via email all’indirizzo: enteparchi@parchiastigiani.it

Per tutta la durata dell’escursione, per tutelare i partecipanti, dovrà essere indossata la mascherina rispettando le distanze di sicurezza (protocollo anticontagio Federparchi).

Vista la natura dell’attività pomeridiana e nel rispetto delle nuove direttive sulla sicurezza, la prenotazione è obbligatoria.

Costo dell’attività: 10 € adulti e 8 € ragazzi sino a 14 anni