Verde urbano ad Asti, la minoranza sottopone al Sindaco “una proposta concreta”

Ordine del Giorno, Una Proposta Concreta, per lavorare per un’Asti più vivibile e sostenibile. E’ quanto stanno facendo i gruppi consiliari di minoranza che hanno sottoposto al sindaco un documento con 15 punti concreti per il verde urbano.

“Vogliamo, come più volte auspicato da tutti, essere propositivi, come Consiglieri e lanciamo una proposta concreta sul verde e gli ecosistemi del Comune di Asti. – spiegano i consiglieri. – Da anni, ciclicamente, si innescano dibattiti, prese di posizione sulla salvaguardia, valorizzazione del verde urbano. Ci è sembrato giusto mettere a disposizione competenze di cittadini, esperti e di tessere una proposta concreta su questo “bene comune”. La minoranza in Consiglio Comunale, lavora per dare ad Asti (città che amiamo e per cui ci mettiamo a servizio ) e ai suoi cittadini , la qualità della vita, ambientale che merita.”

L’ordine del giorno presentato al Sindaco è sottoscritto da Maria Ferlisi, Giuseppe Dolce e Luciano Sutera, del Partito Democratico, Angela Motta, Italia Viva, Angela Quaglia, CambiAMO Asti, Martina Veneto, Massimo Cerruti, Davide Giargia e Giorgio Spata, Movimento 5 Stelle, Michele Anselmo e Mauro Bosia, Uniti si può, e Mario Malandrone Ambiente Asti.

“In questa fase post Covid 19, – proseguono – una delle tematiche più dibattuta è quella ambientale, per molte ragioni: la riflessione sul rapporto uomo ambiente, il modo di ridisegnare spazi, le tematiche globali e locali sulla sostenibilità.

In città associazioni e cittadini hanno spesso fatto proposte per uno sviluppo sostenibile, in cui il verde pubblico e privato sia valorizzato e fornisca un contributo importante contro emissioni, un valore culturale e di benessere da tutelare e valorizzare.

La fase 2 rende più che mai importanti gli spazi verdi.

Come minoranze in Consiglio mettiamo a servizio dell’Amministrazione e di tutti i consiglieri, il Sindaco e la Giunta una proposta articolata e completa, che si fonda sulla legge nazionale (n.10 del 2013) e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’ONU.

Speranzosi di una collaborazione, sottoponiamo ai Consiglieri tutti, questo contributo propositivo, per Asti i suoi cittadini, per il futuro.”

Per consultare l’ordine del giorno clicca qui -> verdeurbano_unapropostaconcreta