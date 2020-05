Unione Comuni Monferrato-Valle Versa: rimborso rette scuolabus per i mesi di servizio non erogato

In seguito alla sospensione del servizio scuolabus, dovuta all’emergenza sanitaria covid-19, l’Unione dei Comuni della Comunità Collinare Monferrato-Valle Versa (Calliano, Castell’Alfero e Tonco) intende procedere al rimborso della retta pagata dagli utenti per i mesi in cui non è stato possibile l’erogazione di tale servizio.

Si procederà alla liquidazione di quanto dovuto in favore di coloro che presenteranno domanda. Nello specifico, verrà effettuato il rimborso agli utenti che hanno effettuato il pagamento della: retta annuale; 2° retta semestrale; retta mensila relativa al mese di marzo

Il richiedente deve comunicare il codice IBAN compilando l’apposito modulo da spedire (QUI) all’indirizzo mail dell’Unione: info@valleversa-monferrato.at.it e allegando alla mail copia del documento d’identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario per un importo calcolato proporzionalmente pari a 3 mesi per il servizio non usufruito.

[Fonte foto: Castellalfero.net]