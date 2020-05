Una seconda metà di maggio tra graditi ritorni e tante iniziative nei negozi Rava Fava

Una seconda quindicina di maggio ricca di iniziative e proposte, come sempre, in casa Rava e Fava

Dopo oltre due mesi di forzato stop alle vendite di abbigliamento e prodotti casa, dal 19 al 30 maggio la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti riparte dai prodotti no food con l’iniziativa ‘UNA CASA GRANDE COME IL MONDO’, con tutta la linea di artigianato d’eccellenza del commercio equo e solidale: arredamento e complementi, tessili, tavola e cucina.

In questo periodo le filiere di abbigliamento e artigianato casa hanno patito in modo drammatico la chiusura commerciale ed gli artigiani stanno vivendo una situazione estremamente difficile in un contesto già difficile in tempi normali. L’iniziativa intende rilanciare produzioni, prodotti e produttori.

Continuano al Naturasì di piazza Porta Torino in Asti le giornate dedicate ai produttori biologici della Cooperativa della Rava e della Fava: sabato 23 giornata dedicata a Cereal Terra storica azienda di trasformazione alimentare bio di Ciriè con i suoi tipici prodotti da certificata eccellenza artigiana piemontese: antipasti, condipasta, creme salate e salse.

Asti Ben Essere – settima edizione – sarà una bellissima edizione digitale: venerdì 19 e sabato 20 giugno; stiamo mettendo tutte le energie in campo per riorganizzare il programma che era già pronto per l’allestimento al Palazzo del Michelerio.

Dal 28 maggio presso la Bottega di via Cavour ritorna PrimaVera CosmEtica con Natyr – la cosmesi bio vegetale del commercio equo e solidale – dedicata alle linee floreali con promozioni ed invito alla prova. Sarà attiva fino al 14 giugno.

Continua intanto il servizio di spesa a domicilio: per tutte le informazioni su www.ravafava.it

Per il dettaglio di tutte le iniziative della seconda quindicina di maggio clicca qui —->>>> MAGGIO 2020 SECONDA QUINDICINA