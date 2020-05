“Una lezione per tutti!”: Onu Agenda 2030 “Lo Sviluppo Sostenibile”

L’Agenda 2030 è stata adottata dall’ONU nel 2015: propone 17 obiettivi che tutti i Paesi del mondo dovrebbero raggiungere entro il 2030 per assicurare uno sviluppo sostenibile per la Terra ed equo per tutti i popoli. Per sviluppo sostenibile si intende un modo responsabile di produrre e consumare, per risparmiare e salvaguardare le risorse della Terra, per non pregiudicare la sopravvivenza delle future generazioni.

Il prof. Stefano Biasiucci, in collaborazione con gli studenti della classe 2AE, ha elaborato questa unità didattica su ambiente e sviluppo sostenibile con i riferimenti all’Agenda 2030 ONU, toccando temi come il commercio equo e solidale, fino ad arrivare a Greta Thunberg e Friday for future.

Per scaricare le slides clicca qui –> UDA_Sviluppo sostenibile Agenda 2030_Diritto ed Economia