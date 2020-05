“Una lezione per tutti!”: Educazione Civica video e riflessioni sulla violenza di genere in lingua straniera

Un argomento di attualità, di cui è soprattutto importante conoscere le modalità di informazione e denuncia, è quello purtroppo della violenza sulle donne.

Con il lockdown, coloro che vivono situazioni di violenza domestica si sono trovate ancora più isolate e in difficoltà. Le chiamate al 1522, numero verde messo a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità per le vittime di violenza di genere e stalking, ha riscontrato un aumento di oltre il 70% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ci si chiede perché molte donne continuino a non affrontare diversamente la loro situazione, a non denunciare, a non andarsene. La proposta è un Ted Talk ( potete mettere i sottotitoli in italiano o in inglese) di Leslie Morgan Steiner, scrittrice, autrice del libro “Crazy love” che vi racconta la sua storia e del perché, secondo lei, le vittime non se ne vanno.

Per approfondire e scaricare la dispensa clicca qui —> ED CIVICA CLIL