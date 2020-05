“Un sacco di immondizia in Corso Alessandria non fa effetto come pane e granaglie in Piazza San Secondo”

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Sig. Sindaco,

certo che un sacco di immondizia fetida a 500 metri da piazza Alfieri non fa effetto come un po’ di pane e granaglie trovate in Piazza San Secondo, lo dimostra il fatto che ad una richiesta scritta inviata al Suo Assessore al commercio (Pagina Marcello Coppo), la quale lo invitava a recarsi in loco per accertarsi di persona della situazione in cui versa la zona, ma ahinoi, le poche attivita commerciali che producono reddito, non solo non hanno avuto l’onore della visita, ma neppure una risposta alle mail.

Comunque non preoccupatevi, come al solito provvederemo a pulire.

Ps. La prossima volta che trova sporca la Piazza del Santo, chiami pure noi, siamo rapidi, precisi e non costiamo nulla, ma anche stanchi.

Lettera firmata

Di seguito il testo della lettera inviata a Marcello Coppo