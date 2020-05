Tante le iniziative di volontariato per combattono l’emergenza Covid-19 coordinate dal Comune di Asti

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con ANCI nazionale, sta attuando una ricognizione su tutto il territorio italiano per capire come i singoli Comuni hanno e stanno affrontando l’emergenza Coronavirus in atto e quali sostegni hanno dato ai cittadini in difficoltà.

Sono molte le persone che hanno lavorato per le Amministrazioni che si sono messe a disposizione nell’agire del quotidiano per garantire la continuità delle attività, i bisogni delle persone, soprattutto quelle più fragili. Si è potuto vedere come in larga misura le amministrazioni sono state in grado, grazie al grande apporto del volontariato di reagire, seppure adeguando i propri schemi di programmazione, finanziamento, gestione, intervento.

Anche il Comune di Asti ha messo in atto, con la collaborazione di tutta la rete del volontariato e di molti cittadini generosi, una serie di iniziative che hanno consentito di sostenere molte famiglie in questo difficile momento di emergenza che anche la nostra città sta affrontando.

“Mi preme sottolineare, – sottolinea l’Assessore Mariangela Cotto –, come l’impegno ed il contributo di molti cittadini astigiani da sempre impegnati nel volontariato e di cittadini che in questa grave circostanza hanno ritenuto di donare molti aiuti, sia stato fondamentale per la buona riuscita di tutte queste iniziative. Voglio ricordare: “Dona La spesa”, Spesa a domicilio”, “Prendiamoci cura del nostro vicino”,” Noi ci siamo”, “ Per famiglie unite e connesse”, “Aiuta medici, infermieri e operatori sanitari,” Per favore aiutami tu a mantenere le distanze”, “Un tuo vicino è in difficoltà?””.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara “Ringrazio tutte quelle persone che a vario titolo sono riuscite a dare un apporto fondamentale costruendo una rete di sostegno solidale che a più livelli si è dimostrata solida anche nei momenti di maggiore difficoltà”.