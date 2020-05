Oggi, sabato 23 maggio, si sarebbe dovuto svolgere il convegno finale del progetto “Comunicare la Bellezza II”, promosso e realizzato dall’Associazione culturale L’Astigiano 3.0 e diffuso attraverso ATnews.it , il quotidiano online dell’associazione.

La location scelta era il Castello Reale di Govone, come simbolo di unione e collaborazione tra territori, tra Roero e la provincia di Asti, tutti insieme, in nome della bellezza. In occasione del convegno era in programma anche la seconda tappa della mostra “In Cerca di Bellezza“, dopo la prima che si sarebbe dovuta inaugurare il 20 aprile davanti al Salone Consiliare della Provincia di Asti.

Poi è arrivato il coronavirus, che ci ha obbligati a rivedere i nostri programmi, ma che non ci ha certo fermati. Abbiamo dovuto riorganizzare le attività ed oggi, con orgoglio, siamo a tagliare virtualmente il nastro della mostra in cui trovano spazio tutti gli scatti realizzati dagli studenti dell’Istituto A. Monti di Asti che negli ultimi due anni sono diventati “cercatori di bellezza”, rispondendo con grande entusiasmo alle nostre proposte, nell’ambito dei loro percorsi di PCTO, coordinati dalla docente Anna Maria Cardinale: la sua professionalità ed il suo entusiasmo sono stati la chiave del successo dell’iniziativa. A lei, al Dirigente Scolastico Giorgio Marino, ai 25 studenti che hanno aderito ed hanno proseguito a mandarci le loro foto anche durante la sospensione delle lezioni, nonostante i progetti di PCTO fossero sospesi va il nostro immenso GRAZIE.

Un grazie speciale va anche al Consigliere della Provincia di Asti con delega alla programmazione scolastica Andrea Giroldo, che ha accolto con grande entusiasmo la nostra iniziativa con idee brillanti per valorizzare il lavoro degli studenti.

E allora oggi siamo virtualmente uniti ed inauguriamo la mostra virtuale “In Cerca di Bellezza”, con la speranza che possa valere come augurio di un futuro sorridente per tutti… perché, non dimentichiamo mai, “la Bellezza salverà il Mondo“.

Si ringrazia per il sostegno di “Comunicare la Bellezza II”

Regione Piemonte

Cooperativa della Rava e della Fava

Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

Consorzio dell’Asti Docg

Con il Patrocino di: