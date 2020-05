Studenti e affitto casa a Torino: la soluzione è ZappyRent

Che siano alla ricerca di una stanza in una casa condivisa o di una intera proprietà, la vita degli studenti fuori sede alla ricerca di un alloggio a Torino non è sempre semplice. Il mercato è pieno di annunci di case e stanze a prezzi talvolta difficili da sostenere, e in zone della città lontane dai poli universitari.

Molto spesso, poi, a tutto questo si aggiungono anche i costi delle agenzie e degli intermediari, che fanno lievitare i prezzi e rendono il rapporto tra proprietario e inquilino più difficile.

La soluzione per evitare tutto questo esiste e si chiama ZappyRent, una piattaforma per l’affitto che permette di trovare la casa ideale secondo quelle che sono le proprie esigenze. Anche in una città come Torino, sarà semplice e veloce trovare ciò che si sta cercando. Basta visionare i tanti annunci disponibili, magari localizzando la zona di proprio interesse per essere quanto più vicini possibile all’università.

Iscrivendosi alla piattaforma si scoprirà un modo tutto nuovo, intuitivo e decisamente conveniente di trovare appartamenti in affitto a Torino. Gli appuntamenti con i proprietari, le lunghe attese per una risposta saranno solo un lontano ricordo.

Il compito dei proprietari sarà quello di inserire un annuncio allettante, in molti casi con virtual tour in 3D integrato. Grazie a questi annunci sarà possibile trovare ciò che si cerca. Con ZappyRent bastano pochi clic per selezionare l’offerta più allettante, visionare le fotografie e le condizioni di affitto, indicare il periodo di proprio interesse e accettare la richiesta economica o farne una nuova.

Una volta ricevuta la domanda, il proprietario di casa la valuterà e, se lo riterrà opportuno, siglerà l’accordo con l’inquilino per il periodo richiesto. Sarà poi il portale a riscuotere i pagamenti mensili e ad accreditarli sull’account del proprietario dell’appartamento. Al termine del periodo stabilito, ZappyRent provvederà anche a ridare all’inquilino la somma cauzionale versata in anticipo. Nessun costo aggiuntivo, nessuna intermediazione e tutto il piacere di trovare casa in maniera semplice e veloce, proprio nella zona di interesse.

Una piattaforma smart che è stata pensata per svecchiare il modo di affittare case ma senza perdere di vista tutte quelle che sono le tutele degli inquilini e le sicurezze dei proprietari di casa. ZappyRent costruisce rapporti diretti tra chi ha la proprietà e chi ha l’esigenza di un alloggio, gestendone gli aspetti economici così da rendere tutto quanto più semplice possibile.