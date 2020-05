Stop Global Warming: un’iniziativa per la Terra e per i lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo con piacere l’intervento di Matteo Ussia, uno dei giovani che ha portato ad Asti, nel 2019, il movimento Fridays for Future, che ci illustra lo Stop Global Warming, una raccolta firme per proteggere la Terra e i lavoratori.

Sicuramente in questi ultimi mesi la crisi climatica non rappresenta il primo dei nostri problemi e dalle piazze gremite di studenti per i Fridays For Future sembra essere passato un secolo e non un anno. Alla questione ambientale si sono aggiunte le varie criticità scatenate dalla pandemia, che si è ormai insediata nelle nostre menti senza lasciare quasi spazio ad altri pensieri.

Proprio per evitare che il surriscaldamento e deterioramento del nostro pianeta non venga completamente eclissato dalle altre problematiche sorte, il 23 aprile scorso, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, è stata promossa un’importante iniziativa: “Stop Global Warming”.

L’idea è stata lanciata da Marco Cappato, fondatore del movimento dei cittadini europei sullo sviluppo sostenibile EUMANS e attivista italiano, che da anni si batte in campagne per la promozione e il rispetto dei diritti civili, insieme a Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo.

In breve la proposta prevede di diminuire le tasse sul lavoro nei vari paesi dell’Unione Europea, compensandole con un aumento forte della tassazione sulle emissioni inquinanti: in particolare si propone di effettuare un’imposizione fiscale partendo da 50 euro per tonnellata di CO2 emessa nel 2020 per arrivare a 100 nel 2025, stimolando così allo stesso tempo l’uso di fonti rinnovabili.

La manovra prevede inoltre che tale ricavato permetta anche una riduzione del cuneo fiscale, cosicché i lavoratori non godano soltanto indirettamente di una “sanificazione” dell’intero pianeta dal suo virus principale, ossia la CO2, ma anche di un vero e proprio vantaggio economico, che potrebbe permettere ai cittadini europei di alleviare i danni provocati dalla crisi economica globale che si prospetta.

La condizione necessaria, affinché la proposta venga obbligatoriamente discussa nella sede del Parlamento Europeo, è che la petizione arrivi entro il 20 luglio 2020 a un milione di firmatari in sette diversi stati dell’Unione, tra cui ovviamente l’Italia.

La cooperazione tra scienza e politica, che si è affermata in questi mesi al fine di contrastare la pandemia, sembra poter offrire una delle tante iniziative che saranno necessarie nei mesi venturi per fronteggiare sia le conseguenze economiche, sia la crisi climatica.

L’iniziativa sicuramente non rappresenta la risposta a tutte le difficoltà di un modello di società, che, mai come ora, evidenzia tutti i suoi limiti, ma consiste in un primo passo di concreta ripianificazione.

Come la quarantena è stata (e sarà) per ognuno di noi l’occasione per rimettere in discussione noi stessi con domande che non avevamo nemmeno il tempo di porci, la pandemia, nella sua tragicità, ci offrirà l’opportunità di ridiscutere i principi stessi su cui abbiamo costruito la nostra intera società.

Per ogni ricostruzione è necessario un buon terreno su cui edificare; pertanto vi invito a prendere direttamente visione di questa proposta (e di firmarla nel caso in cui la condividiate), ricordandovi che noi, insieme alle generazioni che ci seguiranno, avremo ancora a lungo bisogno della nostra Terra, ma ora è la Terra ad aver bisogno di noi.

Matteo Ussia

Per saperne di più e aderire alla raccolta firme clicca qui —> Stop Global Warming