Stop ai conferimenti errati di rifiuti: a Buttigliera d’Asti le aree cassonnetti saranno videosorvegliate

Nelle prossime settimane a Buttigliera d’Asti le aree cassonetti, a rotazione, saranno oggetto di videosorveglianza.

L’iniziativa del Comune intende essere un deterrente per scongiurare i conferimenti non idonei e per l’individuazione dei soggetti passibili di sanzione. La raccolta dei rifiuti sul territorio comunale viene effettuata secondo le seguenti modalità:

RACCOLTA INDIFFERENZIATO: Servizio porta a porta, viene svolto nella giornata di Venerdì. La raccolta parte al mattino molto presto (intorno alle 05:30) pertanto l’utente deve esporre i propri sacchi la sera antecedente la giornata di raccolta e non prima per motivi di decoro e igiene pubblica.

RACCOLTA ORGANICO (BIDONI MARRONI): Svuotamento contenitori stradali dislocati sul territorio, il servizio viene svolto nelle giornate del Martedì e del Venerdì. Abitualmente il servizio viene svolto al mattino.

RACCOLTA PLASTICA/LATTINE (BIDONI BIANCHI): Svuotamento dei contenitori stradali dislocati sul territorio. Il servizio viene svolto una volta alla settimana. In considerazione del numero dei contenitori presenti (superiore a quello stabilito da CSA) e in considerazione delle quantità raccolte, si procede nel seguente modo: Nella giornata del Venerdì vengono svuotati i contenitori presenti in Fraz. Serra, mentre nella giornata del Sabato quelli presenti nella restante parte del territorio; sacchi/teloni di nylon e imballaggi per il concime NON vanno conferiti nei bidoni della plastica poiché non riciclabili; pertanto vanno intesi come rifiuto indifferenziato.

RACCOLTA CARTA/CARTONE (BIDONI GIALLI): Svuotamento dei contenitori stradali dislocati sul territorio. Il servizio viene svolto una volta alla settimana. In considerazione del numero dei contenitori presenti (superiore a quello stabilito da CSA) e in considerazione delle quantità raccolte, si procede nel seguente modo: Nella giornata del Giovedì vengono svuotati i contenitori presenti in Fraz. Serra, mentre nella giornata del Sabato quelli presenti nella restante parte del territorio.

RACCOLTA DEL VETRO (campane): svuotamento delle campane dislocate sul territorio. Il servizio viene svolto con cadenza mensile (l’ultimo svuotamento è stato effettuato lunedì 4 maggio)

RACCOLTA DI PILE (piccoli contenitori arancioni): si trovano in via Vittorio Emanuele (a fianco della Chiesa di Santa Elisabetta), in via Riva (in zona piccolo supermercato), nella piazza di fraz. Crivelle e nella piazza di fraz. Serra). Lo svuotamento avviene ad opera dei cantonieri, quando necessita.

RACCOLTA FARMACI SCADUTI: contenitore ubicato in Via Vittorio Emanuele (a fianco della Chiesa di Santa Elisabetta). Lo svuotamento avviene ad opera dei cantonieri, quando necessita.

Tutti gli altri rifiuti non conferibili nei cassonetti comunali (sfalci e potature, rifiuti ingombranti in plastica, metallo, legno, cartone e vetro quali cassette di frutta e verdura, bidoni, mobili, apparecchi tecnologici, batterie, macerie, materassi, reti, ecc.) vanno conferiti dal privato cittadino obbligatoriamente presso l’area ecologica “Gaia” sita nel comune di Castelnuovo.

Visto il protrarsi dell’emergenza Coronavirus le ecostazioni gestite da GAIA Spa continueranno però a restare chiuse fino al termine dell’emergenza e al nulla osta da parte delle Autorità competenti.

L’unico servizio attivo è quello dedicato al conferimento di sfalci e potature con carattere di indifferibile urgenza. Il cittadino deve mandare una richiesta, completa di recapito telefonico, al Comune (011-9921812, segreteria@comune.buttigliera.at.it) che farà da tramite tra gli utenti e GAIA. I singoli cittadini verranno successivamente contattati direttamente da GAIA per fissare un appuntamento concordando data e orario di conferimento.

In caso di dubbio sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile contattare GAIA: 0141/355.408; fax 0141/353.849; e-mail: info@gaia.at.it; pec: info@legal.gaia.at.it