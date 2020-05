Stazione di Asti: pochi pendolari e caprioli al pascolo

Una mattinata surreale ai tempi del Covid 19.

In stazione sono pochi i passeggeri sul marciapiede in attesa del treno regionale veloce 3983 Asti-Milano delle 6,45. E’ uno dei convogli ritornati a viaggiare lunedì scorso. In tempi “normali” sarebbe stato uno dei più affollati del giorno, ma oggi era quasi vuoto.

Effetto della quarantena e della lenta ripresa della fase 2.

E ad attendere i pochi pendolari, questa mattina, c’era una sopresa. Alcuni metri dopo la partenza del treno, subito dopo il primo binario, in direzione Alessandria, dei caprioli pascolavano tranquillamente.

Un altro effetto di questo periodo: nelle città lasciate semi deserte, gli animali ne hanno approfittato e hanno conquistato (o riconquistato) gli spazi urbani.