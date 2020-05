“Smart Interviewing” con i Giovani dell’UCID di Asti un servizio gratuito per aziende ed enti

I giovani della Sezione UCID di Asti, con il sostegno di Paolo Porrino, presidente UCID del Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, vista la situazione emergenziale in atto, ha deciso di spostare la sua attività sui social attraverso una pagina su Instagram (UCID GIOVANI ASTI) e Facebook (UCID GIOVANILE ASTI). Il primo lavoro che stanno promuovendo è un’iniziativa che prende il nome di “Smart Interviewing” ovvero una serie di interviste totalmente gratuite fatte ad aziende commerciali ed enti in Provincia di Asti che verranno fatte dai ragazzi del Gruppo. L’adesione è totalmente gratuita è volta a una promozione delle realtà che ad oggi sono maggiormente colpite (ad esempio Ristoranti, Palestre e molte altre).

Per maggiori informazioni e contatti gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: ucid.giovani.asti@gmail.com

Nella foto, alcuni componenti del Gruppo Giovani dell’UCID di Asti in teleconferenza.