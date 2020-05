Smantellato traffico di droga dalla Guardia di Finanza di Asti, nei guai tre astigiani

Le Fiamme Gialle astigiane hanno inferto un duro colpo al mercato clandestino di stupefacenti.

All’esito di complesse indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti, D.ssa Laura Deodato, maturate nel più ampio dispositivo di sicurezza e controllo della periferia cittadina, i Finanzieri del Gruppo di Asti, nei giorni scorsi hanno dato corso a un

imponente dispositivo mirato alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Anche con l’ausilio di unità cinofile antidroga, sono state eseguite decine di perquisizioni in appartamenti ed aziende, in Asti e provincia, che hanno consentito di individuare tre soggetti pregiudicati astigiani, già responsabili di gravi reati predatori, di cui, C.F. del 1987, tratto in arresto, e altri tre: una donna, D.J. del 1989, e due uomini: D.G del 1963 e D.M. del 1986, indagati per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le ricerche hanno permesso di rinvenire e sequestrare 31.770 g. di marijuana (la cui percentuale di principio attivo –THC- è in fase di accertamento), 450 g. di hashish, 90 piantine di cannabis indica (in due distinte piantagioni di cui una ad Asti e una in provincia), 25

telefoni cellulari ed un rilevantissimo numero di banconote di vario taglio rinvenute in luoghi diversi, risultate complessivamente ammontanti a €. 141.230.00, per lo più detenute in borse di plastica ben occultate nelle abitazioni degli indagati.

Le investigazioni, tuttora in corso, mirano a individuare ulteriori collegamenti criminali sul territorio.