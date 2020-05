Seminari di approfondimento per affrontare la fase 2: il Consorzio Barbera d’Asti apre i corsi ai soci

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato si affaccia alla Fase 2 lanciando una proposta per tutti gli associati: sei incontri online di formazione e approfondimento, che possono essere seguiti da remoto, per tornare a mettere al centro tutte le attività legate al mondo del vino.

Una decisione presa per riannodare il filo fra le aziende e il comparto vinicolo nella sua interezza che la crisi legata al Covid-19 ha tragicamente interrotto. Oggi più che mai occorre riposizionare lo sguardo sulle tematiche maggiormente centrali che imprese e viticoltori devono fronteggiare, tornare a ragionare su mercato e relazioni nazionali e internazionali, riconfigurare metodi e strategie economiche e di comunicazione.

Il futuro appare diverso da quello che in molti si immaginavano e un settore nodale come quello vinicolo, in particolare sul territorio piemontese, dove la vitivinicoltura è un marchio del made in Italy, deve riorganizzarsi in fretta.

È questo lo scopo del ciclo di incontri organizzato dal Consorzio. Sei webinar pomeridiani da due ore ciascuno (16,30-18,30), ai quali gli associati possono partecipare gratuitamente collegandosi attraverso una piattaforma online, per seguire i relatori impegnati a affrontare

alcune delle principali questioni che incombono sul momento.

Panoramica su export e nuove proiezioni di mercato; gestione dell’azienda alla luce delle evoluzioni degli ultimi mesi; comunicazione del vino e della storia del prodotto: queste alcune delle tematiche sul tavolo alle quali le imprese consorziate sono invitate a partecipare.

«Dopo il difficile periodo di arresto dovuto all’emergenza Covid-19, ripartiamo con un’iniziativa che mette al centro i produttori – dice Filippo Mobrici, Presidente Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato – Un primo passo per invitare aziende e viticoltori a guardare avanti con speranza e fiducia, in modo da organizzare la ripartenza con nuove consapevolezze».

Il Calendario degli incontri: mercoledì 20 maggio; venerdì 22 maggio; mercoledì 27 maggio; venerdì 29 maggio; mercoledì 3 giugno; venerdì 5 giugno.