San Damiano d’Asti: La Barbera incontra 2020 (non) si ferma

Dopo settimane di attente valutazioni, è stata comunicata dall’Amministrazione comunale di San Damiano la sospensione del Festival La Barbera Incontra che non si terrà nei giorni previsti del 12/13/14 giugno 2020, i riflettori dei palcoscenici che ogni anno venivano occupati dai più famosi personaggi dello spettacolo italiano, resteranno spenti, con la speranza di poter vivere insieme il Festival nei prossimi mesi e non dover attendere l’edizione 2021.

La sospensione è un atto di responsabilità per il bene della collettività e una doverosa decisione per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Sono ancora troppe le incertezze legate all’attuale situazione di emergenza COVID-19 che non permettono di poter effettuare la grande manifestazione sandamianese, che ogni anno vede partecipare migliaia di spettatori e turisti da ogni parte della Regione, in piena tranquillità e nel rispetto delle attuali prescrizioni.

L’Amministrazione esprime rammarico perché l’edizione 2020 è ormai definita e perfettamente organizzata da mesi, grazie al duro e costante lavoro dell’Assessorato alle Manifestazioni e dello Staff dei Ragazzi della Barbera.

Sono già stati scelti gli ospiti e i cantanti, predisposte le locations e l’Enozone, creato il nuovo sito internet, implementati i profili social e stilato un programma ricco di novità per riportare il vino e la cultura al centro del Festival senza mai rinunciare al divertimento. Un ringraziamento dal Comune va anche agli sponsor della manifestazione che hanno da subito garantito il loro appoggio anche per l’edizione 2020.

La Barbera Incontra quindi non si ferma, anzi si arricchisce e si trasforma. A breve saranno annunciate alcune attività ed appuntamenti via web, per restare sempre in contatto in attesa di riaccendere i riflettori e tornare a le splendide piazze del Paese.

E’ possibile seguire le novità sul nuovo sito www.labarberaincontrafestival.it o sulle pagine Facebook ed Instagram.