San Damiano d’Asti celebra la Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica del 2 giugno 2020 sarà celebrata dal Comune di San Damiano d’Asti. Alle ore 10 in Piazza Libertà si terrà l’Alza Bandiera seguito dall’Inno Nazionale, l’Onore ai caduti e la deposizione di un omaggio floreare al monumento.

Il Sindaco Davide Migliasso seguirà con un saluto e un intervento sull’evento.

La manifestazione potrà essere seguita sulla pagina Facebook della città di San Damiano d’Asti.

“Va ricordato che in ogni ambito libertà e democratica non sono compatibili con alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni disseminate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo. Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale”.

Sergio Mattarell a Presidente della Repubblica Italiana