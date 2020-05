Ruba il portafoglio ad una donna dal benzinaio, giovane arrestato dopo inseguimento in corso Alessandria

Poco dopo le 8 di ieri mattina, in corso Alessandria, ad Asti, una ragazza ha attirato l’attenzione degli operatori della Volante della Polizia di Stato della Questura di Asti, impegnati in attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati. La giovane, sbracciandosi all’altezza di una stazione di rifornimento carburanti, indicava un ragazzo indossante una felpa bianca che attraversava di corsa la strada inseguito da un addetto alla stazione di rifornimento.

Gli operatori si ponevano immediatamente all’inseguimento del giovane, che veniva subito bloccato ed identificato: si trattava un nomade 18enne residente in Asti, già noto alle Forze dell’Ordine per alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Nel frangente veniva recuperato un portafogli da donna di colore rosa, una borsa da donna e circa 40 euro in vari tagli e monete che risultavano essere stati rubati poco prima all’interno dei locali della stazione di servizio.

Gli operatori ricostruivano quindi la dinamica del furto: il 18enne, poco prima, era riuscito ad entrare di nascosto nei locali della stazione di servizio dai quali, vistosi scoperto, era fuggito di corsa riuscendo a rubare solo la borsa di una addetta. Nel frangente, assieme alla borsa ed al portafogli veniva recuperato anche un sacco nero di plastica contenente un’autoradio con frontalino estraibile, della quale il ragazzo non sapeva giustificare il possesso.

Accompagnato in Questura e sottoposto a rilievi fotosegnaletici, il 18enne è stato arrestato per furto aggravato, denunciato per la ricettazione dell’autoradio ed accompagnato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la casa Circondariale di Alessandria.