risorgiamoitalia: Canelli, “l’amministrazione comunale non lascerà soli i propri commercianti e artigiani”

Il Sindaco di Canelli, Paolo Lanzavecchia, ha scritto una lettera di risposta ai commercianti canellesi che hanno aderito alla manifestazione Risorgiamo Italia.

L’Amministrazione Comunale ribadisce che si adopererà con ogni modo al fine di supportare i propri commercianti/artigiani in un momento storico così difficile.

Di seguito il testo della lettera inviata

OGGETTO: Manifestazione Nazionale Risorgiamo Italia

Egregio Sig.

Ho ricevuto la consegna virtuale delle chiavi della sua attività. Comprendo bene le ansie e le preoccupazioni per il suo lavoro, esercitando anch’io una professione gravemente colpita da quest’emergenza.

Questa mia lettera per dirLe che tutta l’Amministrazione Comunale non lascerà soli i propri commercianti/artigiani. Siamo al lavoro per progettare ogni iniziativa utile alla ripresa lavorativa, compresi eventuali riduzioni di imposte comunali quali TOSAP e TARI. Stiamo valutando, inoltre, di aumentare a titolo gratuito l’eventuale occupazione di suolo pubblico già assegnata alla Vostre attività.

Sarà compito inoltre del sottoscritto Sindaco inviare agli enti superiori (Regione-Stato) la Vostra lettera affinché possano adottare ogni iniziativa economica utile alla ripresa della Vostra attività.

Mi permetta pertanto di riconsegnarle virtualmente le chiavi della sua attività, perché confido nel fatto, che seppur con mille difficoltà, le attività commerciali e artigianali canellesi risorgeranno.

Cordialmente

Il Sindaco

Avv. Paolo Lanzavecchia