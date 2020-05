“Ripartiamo Insieme”è il messaggio lanciato da Altromercato per un nuovo inizio

Le Botteghe Altromercato – la principale organizzazione italiana di Commercio Equo e Solidale e una delle maggiori al mondo – ripartono dopo un periodo difficile in cui hanno dimostrato resilienza e volontà di continuare ad aiutare gli altri con la proposta solidale, molto apprezzata, della spesa sospesa, dando la possibilità ai clienti che lo volessero, di acquistare e lasciare un prodotto per chi non ha mezzi economici sufficienti.

“Ora è giunto il momento di andare verso una nuova normalità con tanta energia e voglia di affrontare il futuro con alcune novità e con una speciale attenzione al benessere degli operatori, volontari e del cliente”.

“Ripartiamo insieme” è il messaggio lanciato da Altromercato perché solo insieme si può costruire un mondo migliore e sostenibile per le persone e per l’ambiente.

Per questo le Botteghe si sono organizzate con nuove pagine di e-commerce costantemente aggiornate e si stanno strutturando per fornire esperienze virtuali al consumatore per poter apprezzare anche “da lontano” l’offerta dei prodotti Altromercato. Grazie all’acquisto online si continua a garantire la spesa ai clienti o se ne raggiungono di nuovi: “se non puoi partire per il mondo, lo portiamo noi da te”. Per effettuare le consegne le botteghe hanno scelto spesso mezzi sostenibili come la bicicletta o l’auto elettrica, permettendo, a chi si trova in difficoltà, di ricevere il necessario per l’uso quotidiano.

Per chi invece preferisce entrare in Bottega lo potrà fare in massima sicurezza e potrà scegliere di persona l’ampia offerta dei prodotti del mondo: oltre agli alimentari, la cosmesi, l’artigianato casa, le ricorrenze e la moda di On Earth.

Nelle Botteghe Altromercato si potranno trovare i capi di moda etica della collezione On Earth realizzati dai partner produttori del Sud e del Nord del mondo con materiali e tessuti spesso naturali e lavorati artigianalmente, anche con piccoli progetti di riciclo.

Ogni capo d’abbigliamento On Earth nasce dal legame imprescindibile e inscindibile tra la passione per la manifattura artigianale e l’approccio attento verso le persone e l’ambiente. Proprio seguendo questa logica di sostenibilità abbiamo deciso di rispettare il ciclo naturale delle stagioni, facendo allungare la vita di ciascun capo e di rallentare i ritmi dettati dalla fast fashion.

Le Botteghe Altromercato ripartono verso il futuro, per essere protagonisti del cambiamento necessario per costruire un mondo migliore.

Puoi trovare quella più vicina a te qui: www.altromercato.it