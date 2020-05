Riaprono ristoranti e bar ad Asti, firmata l’ordinanza con le limitazioni di orario

Anche ad Asti si vedono i primi segnali per un ritorno alla normalità, riaprono anche i ristoranti e bar con limitazioni di orario.

Le attività di somministrazione devono osservare i seguenti orari:

Sabato 23 maggio: apertura ore 6:00 chiusura ore 1:00

Domenica 24 maggio: apertura ore 6:00 chiusura ore 1:00

Lunedì 25 maggio: apertura ore 5:00 chiusura ore 1:00

Tutte le attività dovranno seguire le regolamentazioni al fine di non creare assembramenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali di persone, ed evitare la violazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale e di uso obbligatorio delle mascherine, per evitare la diffusione del contagio del Covid-19.