“Riapriamo il mercato dei produttori!”

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

Questa mattina, come da qualche sabato a questa parte, sono andata al mercato di Piazza Campo del Palio ad acquistare frutta e verdura.

Molto buona l’organizzazione: controlli in entrata e in uscita, obbligo di guanti e mascherine ecc. C’era parecchia gente ma il tutto era svolto in modo ordinato e funzionale.

Ho pensato che con un po’ di buona volontà si potrebbe riaprire anche il mercato dei produttori in Corso Venezia

Adesso è stagione di asparagi, fave, fragole e tra un po’ anche di ciliegie! I nostri produttori hanno seminato e coltivato e con il bel tempo di questi giorni potrebbero raccogliere e finalmente ricominciare a vendere.

Anche gli astigiani avrebbero, così, una possibilità in più per acquistare frutta e verdura a Km zero.

Se per ragioni di “contenimento del virus” non si potesse usare il capannone adibito a mercato, si potrebbe, in alternativa, usare il parcheggio all’aperto antistante, magari organizzando un percorso segnalato per la clientela.

Credo che darebbe il senso della rinascita e dell’attenzione ai produttori locali.

Ci pensi, sig. Sindaco! Il momento è adesso!

Ringrazio per l’attenzione.

Angela Quaglia – CambiAMO Asti