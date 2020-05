Riapre la sede di Astigiani: in omaggio le mascherine del Bagna Cauda Day

Martedì 26 maggio l’Associazione Astigiani riapre la propria sede di via Corso Alfieri, angolo via San Martino 2, davanti a palazzo Mazzetti. I locali sono stati regolarmente sanificati. Si entra uno per volta muniti di mascherina e va mantenuta la distanza di sicurezza. Gli orari di apertura, garantiti dai volontari, sono il martedì, giovedì è sabato dalle ore 16 alle 19,30.

I soci abbonati che non hanno ancora ricevuto la rivista sono invitati a passare a ritirate la copia di Astigiani n. 31 uscita il 21 marzo che è a disposizione in sede, dove è anche possibile rinnovare l’abbonamento e ritirare copie arretrate. C’è una sorpresa. Tutti i soci abbonati, anche coloro che hanno già avuto la rivista a casa, passando dalla sede riceveranno in omaggio due mascherine realizzate con la stoffa dei bavaglioloni del Bagna Cauda Day 2019.

Spiegano all’Associazione: «Non sappiamo se e come alla fine del prossimo novembre potremo organizzare questa nostra festa, che coinvolge oltre 150 locali nel mondo ed è partecipata da migliaia di bagnacaudisti, ma siamo ottimisti e certi che tutti la vorremmo vivere al meglio, più forti del virus».

Ogni anno tra i simboli del Bagna Cauda Day c’è il bavagliolo in stoffa firmato da un artista e dato in omaggio ad ogni bagnacaudista. L’anno scorso è stato Giacomo Ghiazza a inviare il suo disegno da Hollywood. Il direttivo dell’associazione Astigiani, presieduto da Pier Carlo Grimaldi, ha deciso che da questi bavaglioloni si potevano ricavare utili mascherine di comunità, come segnale di speranza e voglia di superare l’emergenza sanitaria.

Con la collaborazione del laboratorio Alberica di Asti si sono realizzate tre mascherine per bavagliolone, prodotte ai sensi dell’art.16 comma 2 del DL 18/20 e non sono da considerarsi un dispositivo medico di protezione individuale. Sono resistenti e lavabili e, oltre a essere un omaggio ai soci abbonati di Astigiani che passeranno dalla sede, saranno inviate, in segno di simbolica solidarietà, ai ristoranti e ai locali amici del Bagna Cauda Day.

Va ricordato che l’Associazione Astigiani in questa emergenza Covid 19, ha utilizzato gli utili dello scorso Bagna Cauda Day destinando 10 mila euro alla Croce Verde di Asti e 5.000 euro all’operazione Dona la spesa.

«La redazione della rivista – conferma il direttore Sergio Miravalle – è al lavoro per realizzare il numero di fine giugno che sarà speciale e interamente dedicato alla pandemia con importanti contributi di storici e uno straordinario “Diario della quarantena” che raccoglierà le testimonianze dirette di decine di lettori, per non dimenticare le ansie, il dolore, ma anche l’esperienza storica che tutti noi stiamo vivendo».