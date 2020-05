Riapre la Lipu Asti: le visite guidate sono permesse ma con limitazioni

La Lipu Asti riapre al pubblico e sta lavorando per redigere un nuovo calendario di eventi e attività, sia all’interno che all’esterno del centro, che evitino assembramenti di persone, a tutella della salute di operatori e visitatori.

VISITE GUIDATE

Le visite guidate saranno possibili, ma con limitazioni:

potranno partecipare un massimo di 10 persone alla volta, sia in visita guidata con gli operatori sia per lo stazionamento presso la sede;

è vietato stazionare per più di 1 ora presso le aree pic-nic e non oltre il numero di 10 persone alla volta;

è vietato stazionare in zone comuni con un numero superiore a 10 persone;

è vietato stazionare in zone comuni con un numero superiore a 10 persone; l’ingresso alla reception è contingentato ad un numero massimo di 1 persona per volta e non oltre il numero di 10 (sempre una per volta);

l’apertura al pubblico per le visite guidate è permessa solo nei giorni di: venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.E’ obbligatorio per i visitatori munirsi di mascherina e guanti di protezione.

CONDIZIONI DI CONSEGNA DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA

Nuove condizioni saranno adottate anche per la consegna al centro in caso di ritrovamento di esemplari di fauna selvatica.

E’ attivo il numero unico della LIPU di Asti, 3297157871 (telefonare solo se veramente necessario).

Un volontario risponderà solo per chiarimenti, avvisi di giacenza di animali, consulenze telefoniche e consigli su dove lasciare l’animale. Non si accettano telefonate per recupero diretto.

Si risponde solo durante gli orari di apertura.

E’ possibile consegnare l’animale, al centro, entrando in reception una persona alla volta, muniti di mascherina, guanti e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Per informazioni: asti@lipu.it; www.lipuat.com

Il centro si trova in Strada Stazione San Damiano 48/bis, a Tigliole d’Asti.