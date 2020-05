Riapre il Castello Reale di Govone: gli orari e le indicazioni per i visitatori

Da venerdì prossimo, 22 maggio alle 10, il Castello Reale di Govone riaprirà le porte ai visitatori, felice come non mai di accoglierli nuovamente nel caldo abbraccio delle sue mura millenarie.

I giorni di apertura saranno venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Grande è la gioia di poter nuovamente regalare momenti piacevoli, immersi nella natura e nel relax, in tutta sicurezza.

Sarà possibile accedere all’interno del castello seguendo semplici accortezze di base:

– Prenotare la visita sul sito www.castellorealedigovone.it

– indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro

– evitare gli assembramenti

– igienizzare le mani prima di accedere alla biglietteria e al percorso visite con la soluzione a disposizione

– accedere alla biglietteria uno alla volta

– scaricare la APP GRATUITA per la visita interattiva sicura e per rimanere sempre aggiornati sulle novità

La App è disponibile per Android e iOS ed è scaricabile gratuitamente in loco oppure sul sito internet www.castellorealedigovone.it. Con il proprio smartphone si potrà conoscere tutto del Castello e della sua storia millenaria in totale sicurezza. Inoltre i piccoli visitatori potranno imparare divertendosi grazie ai giochi di Giacomino, la simpatica mascotte nata dalla penna dell’illustratrice Francesca Chessa.

Parole piene di emozione quelle di Luca Malvicino, direttore dell’Associazione Govone Residenza Sabauda: “La riapertura del Castello è un segnale importante per la ripresa delle attività e del paese tutto. Siamo felici di poter accogliere nuovamente quanti avranno desiderio di recarsi in questa oasi di pace”.

Tutte le informazioni di dettaglio su:

Facebook e Instagram @castellorealedigovone

sul sito www.castellorealedigovone.it

chiamando i numeri 371 49 18 597 _ 0173 58 103

via mail all’indirizzo info@castellorealedigovone.it