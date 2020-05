Riapre ad Asti il Centro Servizi Volontariato

A partire da mercoledì 3 giugno gli uffici del Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria riapriranno al pubblico, dopo un periodo di chiusura dettato dall’osservanza delle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19.

Fino ad oggi, il Consiglio Direttivo e gli operatori del CSVAA hanno operato in smart working a supporto del Volontariato, impegnato in tantissime attività a sostegno della popolazione: dagli interventi di Protezione Civile a quelli di primo soccorso, da quelli di consegna spesa e farmaci alla gestione di sportelli di ascolto e aiuto.

A partire dal 3 giugno, quindi, gli uffici di Asti e Alessandria saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 9-13. In questi orari, gli operatori risponderanno nuovamente ai numeri delle sedi 0141-321897 (Asti) e 0131-250389 (Alessandria).

Saranno osservate tutte le misure di sicurezza richieste e l’accesso avverrà in maniera contingentata e unicamente su appuntamento. All’ingresso inoltre sarà misurata la temperatura, per sincerarsi che sia sotto i 37,5° C, e per tutta la permanenza in ufficio dovrà essere usata la mascherina.

Il CSVAA sottolinea che gli incontri in ufficio saranno limitati esclusivamente alle prestazioni che non potranno essere svolte a distanza. Al di fuori di questi orari, infatti, gli operatori del CSVAA continueranno ad essere disponibili da remoto, raggiungibili con i recapiti utilizzati finora: per Alessandria, mail al@csvastialessandria.it e cell. 348 2690043; per Asti, mail at@csvastialessandria.it e cell. 347 4713196.

Per la tipologia di servizi attivi e relative modalità di erogazione, oltre che per ulteriori informazioni sull’operatività del CSVAA, fare riferimento al sito www.csvastialessandria.it.