Riaperti al pubblico gli uffici della CGIL di Asti

La CGIL – Camera del Lavoro di Asti ha avviato la propria “fase 2” dell’emergenza COVID19, riaprendo gli uffici al pubblico, sia in Asti, nella sede centrale di Piazza Marconi 26, sia nelle sedi periferiche di Canelli (via D’Azeglio 23), Nizza Monferrato (via Pistone 119) e Villanova d’Asti (Largo Cavour 32) oltre che nelle sedi cittadine del sindacato pensionati.

Le sedi, poste in sicurezza nel rispetto delle nuove normative di prevenzione del contagio, sono aperte agli iscritti e a tutti i cittadini, sia per le consuete pratiche fiscali (modello 730, Isee), vertenziali o di patronato (pensioni, infortuni anche da Covid19, sostegno al reddito), sia per la tutela collettiva garantita dalle federazioni sindacali.

Sul sito web della CGIL (www.asticgil.it) si trovano orari e contatti aggiornati, con la possibilità di prenotare un appuntamento o interagire a distanza con tutte le strutture, per garantire il massimo della tutela in piena sicurezza.

«Nei mesi scorsi, nonostante la drammaticità della crisi che stavamo vivendo, il nostro sindacato ha cercato di garantire con ogni mezzo la propria vicinanza ai lavoratori e ai pensionati – ha affermato il segretario generale della CGIL di Asti, Luca Quagliotti – di fatto senza mai fermarsi. Attraverso computer e telefoni siamo stati al fianco di chi cercava un sostegno nel pieno della pandemia e ora, finalmente, riapriamo i nostri uffici. Forniremo i nostri servizi di tutela individuale sia via web che di persona, con modalità di accesso snelle che ci auguriamo saranno apprezzate da chi si affida al nostro sindacato per il rispetto dei propri diritti».

Si ricorda che per accedere agli uffici è necessario avere la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro.