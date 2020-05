Rava e Fava prepara un giugno molto speciale

Sarà un giugno speciale in casa Rava e Fava, ricchissimo di proposte, eventi e promozioni.

Il 19 e 20 giugno sarà un Asti Ben Essere on line: “Stiamo lavorando alacremente alla settima edizione che ha dovuto forzatamente cambiare format per il covid 19” – spiegano gli organizzatori. L’edizione sarà comunque memorabile, con un ricchissimo programma che è in fase conclusiva; si potrà rimanere costantemente aggiornati sull’evento su www.facebook.com/astibenessere .

Ma, in attesa di venerdì 5 giugno nel punto vendita di piazza Porta Torino viene lanciata la campagna ‘Così per Natura‘ con la vendita di prodotti agricoli biologici e biodinamici così come ce li dà la natura. Sono frutta e verdura un po’ più piccola o un po’ più grande, o con qualche imperfezione esteriore che non ne limita le qualità organolettiche.

Dall’11 al 28 giugno in Bottega di via Cavour 83 il protagonista sarà il pomodoro con la proposta delle filiere etiche e solidali italiane in alternativa al caporalato.

In piazza Porta Torino continuano le giornate dedicate alle aziende italiane che hanno fatto la storia del biologico nostrano: sabato 13 giugno sarà la volta di Achillea, azienda di trasformazione nata negli anni ’80 all’ombra del Monviso, specializzata in marmellate e succhi di frutta bio.

Fino al 14 giugno sempre in bottega di via Cavour 83 potrete provare i Fiori della Biodiversità di Natyr con PrimaVera CosmEtica e dal 3 giugno ritorna l’associazione Luna di Mamme con ‘Bimbi si cresce’ e due incontri personalizzati.

Per scaricare gli eventi della prima metà del mese clicca qui –> GIUGNO 2020 PRIMA QUINDICINA