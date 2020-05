Rasero: “Sicuramente da domenica cimiteri aperti”

In anticipo sulle previsioni, domenica prossima (ma molto probabilmente già da sabato) potranno riaprire i cimiteri comunali. Lo annuncia il sindaco Maurizio Rasero nella sua diretta serale, commentando come il ritorno alla normalità nei camposanti potrebbe arrivare in concomitanza con la festa della mamma.

Il sindaco ha anche parlato delle celebrazioni della festa patronale che si è tenuta oggi ad Asti, con la preghiera nella cripta del Santo in compagnia del vescovo.

L’ultimo invito da parte del sindaco è quello di non bombardarlo con telefonate per segnalare qualsiasi comportamento non conforme ai decreti della fase 2: “Dovete parlare con le istituzioni competenti: uffici, Polizia Municipale e forze dell’ordine. Io non posso rispondere a tutti”.