Rasero risponde a Icardi: “Aspettiamo ancora una risposta sul vecchio ospedale, continua a non avere attenzione al territorio astigiano”

Con un richiamo alla responsabilità in questo inizio di fase 2 (anzi uno e mezzo come l’ha definita) si è aperta la consueta diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare sull’emergenza coronavirus.

Orti, cimitero, trasporti, piattaforme sportive i temi trattati dal primo cittadino che poi ha espresso la sua soddisfazione per gli interventi previsti dal decreto Riparti Piemonte presentato nel pomeriggio da parte della giunta regionale piemontese.

Non è però mancata la controrisposta all’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi: “Non sono confuso, ho ben chiaro il mio ruolo e quali sono le mie responsabilità” ha dichiarato Rasero rivolgendosi a Icardi “sul caso della RSA San Giuseppe rimango senza parole: oggi sono stati inviati tutti gli ultimi documenti di cui avevate bisogno, speriamo che i tempi che ci metterete a darci una risposta non siano quelli che aspettiamo ancora per il vecchio ospedale dai tempi della visita di tutta la giunta regionale ad Asti. C’è qualcuno all’assessorato alla sanità che può darci delle risposte? Anche negativo in modo da sapere come muoversi. Lei non ha avuto attenzione per il territorio astigiano fino ad adesso e continua a non avercela”.