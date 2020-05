Rasero: “Lunedì riaprono la maggior parte delle attività, ma per bar e i ristoranti in Piemonte riapertura il 25 maggio”

Nella consueta diretta giornaliera per l’aggiornamento sull’emergenza conoravirus, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha anticipato quanto è emerso dalla riunione a distanza tenutasi in giornata con la Regione Piemonte.

“Lunedì riaprono la maggior parte dei negozi, i servizi alla persona (parrucchiere/i, barbieri, estetisti), ma per i bar e i ristoranti per il Piemonte la riapertura avverrà la settimana dopo, lunedì 25 maggio” ha dichiarato il sindaco spiegando che il provvedimento ufficiale della Regione sarà emanato dopo il nuovo DPCM atteso nelle prossime ore. “La novità è che mentre prima le Regioni avevano la possibilità di fare decreto che potevano solo prevedere ulteriori restrizioni rispetto al provvedimento nazionale, ora avranno la facoltà di derogare su quanto deciso dal Presidente del Consiglio” spiega Rasero.

Ancora incertezza per quanto riguarda i mercati: “Ovviamente stiamo parlando dei generi non alimentari, in Piemonte dovrebbero riaprire da mercoledì, ma stiamo ancora attendendo le disposizioni per la riapertura, non appena ci verranno comunicate ci mettiamo subito al lavoro per cercare di ripartire già da questo mercoledì”.

Di seguito il video della diretta con tutti i dettagli: