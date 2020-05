Rasero: “Iniziata la distribuzione alle famiglie di Asti delle mascherine arrivate dalla Regione”

Trasporto pubblico, strutture ricettive, dona la spesa, distribuzione delle mascherine i temi della diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per il consueto aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus.

“Sono più di duemila le famiglie che hanno beneficiato o dei buoni spesa o delle borse di dona la spesa, servirebbero altri 20mila euro per riuscire a dare un aiuto a un centinaio di famiglie rimaste escluse dalla domanda per poco” ha dichiarato Rasero che poi ha annunciato che è iniziata la distribuzione delle mascherine lavabili pervenute dalla Regione “ne sono arrivate più di quindicimila (in totale ne dovrebbero arrivare oltre 76mila, uno per ogni residente), e la consegna è a carico dei comuni, noi abbiamo coinvolto i Comitato Palio che ringrazio. Chi non le riceve non si preoccupi, nel giro di una settimana saranno consegnate a tutti.”

