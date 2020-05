Rasero comunica tutti i numeri dei positivi e le percentuali di occupazione dei posti letto in ospedale

Numeri importanti per quanto riguarda la diffusione del Covid nella nostra città, quelli comunicati oggi nella diretta facebook dal sindaco Rasero.

“Nella provincia ci sono 1400 persone in sorveglianza attiva (700 ad Asti), un numero che comprende sia i positivi che le persone con cui sono stati in stretto contatto. 705 invece sono le persone positive tra quelli in isolamento domiciliare e quelli ricoverati in Ospedale (377 residenti ad Asti), esclusi gli ospiti delle Case di Riposo” ha spiegato il sindaco. “Nelle RSA sono state fatti 3000 tamponi, 360 sono ancora 494 positivi gli ospiti ( 154 ad Asti città). I 360 tamponi “in attesa” appartengono a strutture dove non si sono sviluppati focolai importanti, e quindi ci si aspetta una media più bassa rispetto a quelli già pervenuti. Tra i 705 positivi, ci sono circa 100 di operatori delle RSA e personale ospedaliero (circa 82 persone)”.

In conclusione anche un riferimento sulla situazione dell’Ospedale di Asti: “Al reparto di terapia intensiva ci sono 7 posti occupati su 11, in semi intensiva ci sono 11 posti si 14, in media intensità 88 su 116, mentre reparto di infettivologia ci sono 48 letti occupati su 57.”