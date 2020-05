Questura di Asti: le disposizioni per il ritiro permessi di soggiorno già pronti

L’attuale situazione contingente relativa all’emergenza Covid-19 impone anche alla Questura di Asti una riapertura al pubblico prudente e graduale, al fine di tutelare la salute dell’utenza e del personale operante evitando assembramenti all’interno ed all’esterno degli uffici della Questura.

Solo per la prossima settimana (da lunedì 25 a venerdì 29 maggio), è possibile prenotare un appuntamento solo per il RITIRO di permessi di soggiorno già pronti, tramite il portale “Siamo Digitali”, utilizzando il seguente link:

www.siamodigitali.provincia.asti.it

Al fine di consentire l’accesso agli uffici della questura, gli utenti con regolare prenotazione dovranno presentarsi già muniti di protezioni individuali (mascherine) e, prima di recarsi agli sportelli, saranno tenuti ad utilizzare il gel igienizzante per mani, a disposizione all’interno dell’atrio della questura.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0141-418570 nei giorni lunedì e mercoledì dalle 12.30 alle 13.30.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti per le settimane a venire, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.