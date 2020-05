Quattro studenti dell’Istituto Vittorio Alfieri di Asti tra i vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”

La Consulta regionale Europea ha comunicato i nomi dei vincitori della 36ma edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei. Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale”, rivolto agli istituti superiori del Piemonte e bandito dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Parlamento Europeo.

Anche quest’anno l’Istituto “Vittorio Alfieri” di Asti si è distinto, tra le 60 scuole partecipanti (per un totale di 833 elaborati), contando ben 4 vincitori su 148 premiati a livello regionale: Leonardo Lombardi (5A Liceo Classico), Riccardo Valleri (5C Liceo Classico), Martina Simoniello (3C Liceo Classico) e Anita Longu (3A “Quintino Sella”).

Leonardo, Riccardo e Martina (che aveva già vinto per ben due volte questo concorso) hanno espresso grandissima soddisfazione al ricevimento della notizia, poiché da tempo lavorano sulle tematiche europee nell’ambito dei corsi di potenziamento di Diritto ed Economia del Liceo Classico.

Il Quintino Sella ha partecipato per la prima volta quest’anno al concorso e Anita Longu è quindi la prima vincitrice per l’Istituto Professionale. Anche lei ha manifestato grande emozione e soddisfazione.

La Dirigente dell’Alfieri, Stella Perrone, si congratula con i vincitori e con le loro famiglie per il brillante risultato raggiunto e ringrazia i docenti veicolatori di esperienze così significative per gli studenti, in particolare il prof. Andrea Bertelli referente dell’iniziativa.