“Perdere un figlio in gravidanza”: venerdì l’evento informativo in videoconferenza

“Perdere un figlio in gravidanza: come accogliere ed elaborarne il dolore” è l’evento gratuito online organizzato per aiutare le donne ad elaborare la perdita di un figlio in gravidanza.

L’evento, che si terrà venerdì 29 maggio 2020 alle ore 18, è organizzato da Studio Ventuno in collaborazione con l’Ostetrica Chiara Cattaneo che è relatrice con le Dott.sse Giulia Guasco e Raffaella Baino, Psicologhe e Psicoterapeute.

L’incontro virtuale intende promuovere una riflessione su una tematica che spesso confronta le donne con vissuti di inadeguatezza e di colpa. L’informazione è il primo passo che si può compiere per iniziare a elaborare un evento doloroso e fonte di profonda sofferenza.

L’evento é online, sulla piattaforma Jitsi. E’ gradita l’iscrizione ai seguenti contatti: 351/6630021; info@studio-ventuno.com; www.studio-ventuno.com