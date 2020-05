Passepartout chez toi prosegue con l’incontro virtuale con l’economista Fulvio Coltorti

Anche dopo la sua riapertura al pubblico, la Biblioteca Astense Giorgio Faletticontinua a proporre sui social numerose iniziative virtuali, a partire da “Passepartoutcheztoi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Mercoledì 3 giugno alle 17 l’economista Fulvio Coltorti, intervistato dal consigliere della Biblioteca Astense Antonio Rinetti, affronterà il tema “Economia e Covid”.

Fulvio Coltorti, già Direttore emerito dell’Area Studi Mediobanca e Direttore dell’Area storica di Mediobanca (Archivio Storico Vincenzo Maranghi e Biblioteca Storica Mediobanca), in precedenza è stato Capo dell’Ufficio Studi e responsabile della R&S (società controllata al 100% da Mediobanca) fin dai tempi di Enrico Cuccia. Nel corso della sua attività scientifica ha aperto un filone di lavori sul cosiddetto “Quarto capitalismo”, che viene ora visto come evoluzione naturale delle attività industriali nelle aree distrettuali. Oggi insegna Storia economica, in particolare Storia delle Spa e delle grandi imprese, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Fra le sue pubblicazioni più recenti “La Mediobanca di Cuccia” (Giappichelli 2017) e “L’economia italiana tra ripartenza e ristagno ” (Nuova Antologia. Ottobre-dicembre 2019). È editorialista sui principali quotidiani economici.Nel 2016 ha partecipato ad Asti come relatore al Convegno “Banche : rifugio o rischio” tenutosi presso la sede Astiss insieme all’economista Marco Vitale e al giornalista Massimo Mucchetti.

Antonio Rinetti, astigiano, dopo la laurea in giurisprudenza ha ricoperto posizioni apicali nell’ambito della gestione delle risorse umane presso numerose aziende internazionali, tra le quali Mediobanca.Editorialista del mensile ‘Persone e conoscenze’, dal 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Astense

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti di Passepartoutcheztoi, sempre il mercoledì alle 17: 10 giugno ospite il direttore di Classica Tv Piero Maranghi, 17 giugno incontro con il giornalista Domenico Quirico, 24 giugno ospite la scrittrice e direttrice della Fondazione Circolo dei Lettori Elena Loewenthal.

Inoltre sui profili Facebook e Instagram della biblioteca è possibile partecipare al nuovo gioco “Lib(e)ri”, con il quale, ora che si può uscire, si possono inviare le foto dei propri luoghi di lettura preferiti, utilizzando l’hashtag #librifuori .

Per aggiornamenti sul calendario degli eventi online:

www.facebook.com/BibliotecaAstense , www.facebook.com/PassepartoutFestival .