Opportunità di lavoro, Enel X cerca tecnici specializzati

Per contribuire alla ripartenza del Paese, la società del Gruppo Enel che fornisce soluzioni e servizi innovativi ha infatti lanciato la campagna “Facciamo ripartire l’Italia. Insieme” attraverso la quale espandere la rete esterna di professionisti impegnati in attività di installazione, manutenzione e riparazione di climatizzatori, caldaie, scaldabagni e infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica.

La selezione è indirizzata ad artigiani e professionisti specializzati (imprenditori individuali o piccole ditte) ai quali verrà assegnato un volume minimo di interventi mensili a fronte di comprovata qualità nel servizio.

“Abbiamo deciso di contribuire fattivamente al rilancio del mercato del lavoro e delle attività imprenditoriali attraverso il reclutamento di tecnici specializzati cui affidare un volume minimo garantito di interventi mensili a fronte di comprovata qualità del servizio. Riteniamo – afferma Andrea Scognamiglio, Responsabile e-Home Global Enel X – che gli interventi di efficientamento energetico, oltre che apportare benefici all’ambiente, possano contribuire al rilancio dell’economia”.

Coloro che sono interessati possono compilare online alla pagina http://www.enelxstore.com/ripartiamoinsieme il modulo con le informazioni richieste. Sarà cura della società ricontattare i candidati per verificare la presenza dei requisiti necessari per entrare a fare parte della rete di tecnici Enel X.