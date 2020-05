On. Andrea Giaccone: “Con la Lega al Governo 13 milioni di euro per l’Astigiano”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’Onorevole Andrea Giaccone in risposta alle considerazioni della vicepresidente della Provincia di Asti Francesca Ragusa (per leggerle clicca QUI)

In merito all’articolo pubblicato dalla dott. Ragusa, Vicepresidente della Provincia di Asti, che ringrazio per lo stimolo, emergono alcuni spunti di riflessione.

L’annosa questione dei fondi per la viabilità complementare dell’Asti-Cuneo è un problema complesso con una lunga genesi, della quale ero stato interessato non appena eletto.

Verso le opere di compensazione per l’astigiano, il nuovo collegamento tra la SP 3 ed ex 456 nei Comuni di Montegrosso d’Asti e Montaldo Scarampi, e altre opere nei comuni di Costigliole d’Asti, Coazzolo, Castagnole delle Lanze, l’impegno è stato tempestivo.

Per l’appunto, occorre a tal proposito ricordare che proprio La Provincia di Asti, ente beneficiario del finanziamento, ha a suo tempo stipulato un protocollo per designare come ente attuatore la comunità dei comuni tra Langa e Monferrato e allo stato dell’arte i 12.375.000 euro di importo previsto per le opere di compensazione per l’astigiano risultano già finanziate, motivo per cui a breve verrà pubblicato l’avviso di gara pubblica.

E‘ quindi di tutta evidenza che l’astigiano, nel caso specifico citato, grazie alla perseveranza di molti amministratori locali è arrivato allo sblocco dei fondi in oggetto ben prima di altri territori.

In merito all’operato come parlamentare rilevo inoltre che durante il periodo in cui la Lega è stata al governo, per l’astigiano è stato stanziato un totale di circa 13 milioni di euro: più di 6 milioni di euro previsti nel decreto crescita per le amministrazioni locali, 3.250.000 di euro per la manutenzione di edifici scolastici, 560.000 euro per opere anti-incendio per le scuole e circa 3 milioni di euro per la videosorveglianza nei comuni. Un ulteriore beneficio per i piccoli comuni è arrivato dallo sblocco del patto di stabilità, per l’ammontare di 5 milioni di euro.

Mi auguro che una stretta e costante collaborazione tra enti ed istituzioni, sempre più necessaria anche per far fronte alla nuova e difficile emergenza Covid-19, porti al raggiungimento di risultati ancora più ambiziosi.

On. Andrea Giaccone