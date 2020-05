Odore nauseabondo sulla scalinata dell’Ex Ufficio Entrate ed una persona che ci dorme tra i cartoni: Angela Quaglia interroga il Sindaco di Asti

Nuova interrogazione di Angela Quaglia, consigliera comunale del gruppo CambiAMO Asti, sulla situazione del decoro urbano cittadino. Dopo aver sollevato le criticità di piazzale de Andrè, la Quaglia interroga il sindaco Maurizio Rasero su una nuova segnalazione.

“Considerato che il rilancio della nostra città passa anche attraverso l’immagine di pulizia e di decoro che sapremo offrire ai turisti che verranno a visitarci, su segnalazione di alcuni concittadini – scrive al Primo Cittadino – interroga la S.V. per conoscere:

1) se l’Amministrazione è al corrente che sulla scalinata dell’Intendenza di Finanza ( Ex Ufficio Entrate – lato Campo del Palio) soggiorna da tempo una persona dormendo tra i cartoni;

2) la scalinata è imbrattata di urina e di altro(?) ed emana un odore nauseabondo e sgradevolissimo per i passanti ( c’è un marciapiede sul quale transitano le persone);

e per sapere:

1) se la persona in oggetto è stata identificata;

2) se abbia titolo a rimanere ad Asti;

3) se le sia stato proposto un posto al dormitorio comunale;

4) se l’ASP è stata interessata della problematica di tipo igienico-sanitario e se provvede ( e ogni quanto tempo) alla pulizia e disinfezione della scalinata.”