Nuovo attacco ai produttori di zucchero nelle Filippine, l’appello di Altromercato e della Cooperativa della Rava e della Fava

apprendiamo che purtroppo i nostri amici produttori dello zucchero di canna, l’organizzazione contadina Panay Fair Trade Center delle

Filippine, continuano ad essere oggetto di attacco.

Pochi giorni fa è stato ucciso Jory Porquia, l’architetto che ha progettato tutti i mulini da cui nasce il nostro storico ed inconfondibile zucchero Mascobado.

La notizia ci rattrista immensamente, il nostro pensiero va a tutti loro, alla famiglia di Jory e a Ruth – infaticabile leader

dell’organizzazione – che negli ultimi anni ha dovuto affrontare uno dopo l’altro lutti dolorosi ed ingiusti.

Altromercato e la nostra cooperativa hanno deciso di attivarsi immediamente inviando una lettera urgente al Segretario di Giustizia ed

al Procuratore Generale delle Filippine (in allegato) per manifesatre il nostro sconcerto per questo ennesimo omicidio. Inoltre chiediamo che vengano rilasciati i 42 attivisti per i diritti umani arrestati il 1° maggio in ocacsione di una pacifica manifestazione organizzata per chiedere giustizia per Jory.

Sempre più scottante al situazione sul fronte diritti umani nelle Filippine.

