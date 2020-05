Nuovi video della scuola del Fumetto nel sito del Comune di Asti

Continuano le novità nella Sezione online del sito del Comune di Asti dedicata alle scuole e alle famiglie, con l’inserimento dei nuovi video della Scuola del Fumetto e Illustrazione.

Al link https://www.youtube.com/playlist?list=PL0tneR8RDJpNQktSLyTchCyPvRAj-wJ23 troverete una serie di video dove vengono proposti stimoli e spunti didattici dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e percorsi artistici dedicati ai giovani creativi e per chiunque voglia cimentarsi a disegnare e colorare.

L’Assessore alle Politiche Giovanili Elisa Pietragalla introduce le lezioni a cura dei docenti della Scuola di Fumetto del Comune di Asti, per imparare a creare divertenti personaggi per trascorrere il tempo in modo creativo e divertente. Gli insegnanti interessati sono Moise con laboratori di fumetto umoristico realizzati in collaborazione con lo studio Verrua Produzioni video e Barbara Fantaguzzi con laboratori di acquerello per bambini ed adulti.

Sara’ possibile seguirli nella suddetta sezione, oppure sulle pagine Fb della Scuola di fumetto e Illustrazione di Asti e di Videoservizi Asti.

Il Sindaco Maurizio Rasero sostiene fermamente che la sensibilizzazione attiva di giovani cittadini, attraverso questa realtà formativa e creativa, sia un’opportunità di benessere relazionale, uno spunto offerto a ragazzi, insegnanti e famiglie al fine di dare stimoli positivi e spunti di creatività alle giovani generazioni.

L’Assessore Elisa Pietragalla, ritiene che l’attivita’ didattica della Scuola di Fumetto si presti, attraverso i propri laboratori, a dare un concreto senso di continuità didattica, artistica, integrativa e stimolante per i giovani studenti astigiani.

Inoltre la Scuola di Fumetto del Comune di Asti, attraverso la sua pagina Facebook ha iniziato un progetto creativo denominato “Diario della quarantena creativa” con cui vengono pubblicate sistematicamente opportunita’ di cimentarsi al disegno o semplici vetrine di illustrazioni a tema sul periodo che stiamo attraversando.

In questi giorni le attivita’ dei corsi non si sono fermate in quanto proseguono online a distanza e gli allievi continuano a disegnare e produrre. Tanti lavori dei ragazzi sono già sulla pagina Fb della Scuola di Fumetto che si invita a seguire, soprattutto la sezione “disegna con noi” dove si possono scaricare e colorare immagini predisposte dagli insegnanti.